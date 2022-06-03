Червень, 03 в 1:32

Президент Російської Федерації Володимир Путін протягом квітня пройшов терапевтичний курс від онкологічного захворювання на пізній стадії. Крім того, на нього було скоєно замах.

Про це пише видання NewsWeek з посиланням на дані трьох керівників американської розвідки.

Розвідники, на які посилається видання, та які є представниками трьох окремих розвідувальних служб, стурбовані тим, що Володимир Путін стає дедалі параноїдальним, коли йдеться про утримання влади.

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Такий стан президента РФ лише ускладнює розвиток подій в Україні, втім, за словами фахівців, це є одним чинників, що робить перспективи ядерної війни менш ймовірними.

Newsweek наводить заяви розвідників, які поскаржились, що ізоляція президента Росії Путіна не сприяє нормальній розвідувальній роботі спецслужб, а також майже приховує дані щодо ймовірних змін стратегії у Кремля.

– Путін напевно хворий… Чи збирається він скоро померти – це лише припущення… Він (Володимир Путін, — Ред.), як і раніше, становить небезпеку, тому, якщо він дійсно помре, нас чекатиме хаос. Потрібно зосередитися на цьому. Будьте готові, — повідомило виданню джерело з офісу Директора національної розвідки.

Видання наводить скаргу одного з розвідників, який каже, що майже втратило зв’язок з джерелами у Кремлі.

– Одне з джерел нашої кращої розвідувальної інформації, яке полягає в контактах із сторонніми особами, значною мірою вичерпалося внаслідок війни в Україні, – каже високопоставлений співробітник ЦРУ.

Він додає, що Путін мав досить мало зустрічей із іноземними лідерами, що відсікає можливість отримання інформації, яку іноді можна отримати при особистих зустрічах.

– Ізоляція Путіна таким чином підвищила рівень спекуляцій, – додав він.

Відставний командир ВПС США застеріг, що слід відрізняти бажане та дійсне.

– Ми повинні пам’ятати про прийняття бажаного за дійсне. Ми засвоїли — або не засвоїли — цей урок на гіркому досвіді з Усамою бен Ладеном та Саддамом Хусейном, — сказав він.

Говорячи про арабських диктаторів, він натякнув на дані розвідки США, яка вважала, що Саддам Хусейн мав серйозні психічні розлади, а Усама бен Ладен помирав від хвороби нирок.

– Чи хворий Путін? Безумовно. Але ми не повинні дозволяти очікуванню його смерті керувати активними діями з нашого боку. Вакуум влади після Путіна може бути дуже небезпечним для світу, – сказав він.

Джерела видання також стверджують, що у березні на життя Володимира Путіна був скоєний замах, але не наводять жодних подробиць щодо цих подій.

Водночас один зі старших офіцерів розвідки вважає, що влада президента РФ значно ослабла.

– Хватка Путіна залишається міцною, але вже не є абсолютною… За весь час його правління всередині Кремля ніколи не було такої інтенсивної боротьби, всі відчувають, що кінець близький, — додав один зі старших офіцерів розвідки.

Повідомлення про захворювання президента Росії раніше публікували й російські ЗМІ. Так, російське медіа Проект опублікувало розслідування, в якому йдеться про взаємодію Володимира Путіна з лікарями, а точніше – з онкологами.

Пізніше про онкологічну хворобу Володимира Путіна розповідав режисер Олівер Стоун, який мав досить тісний зв’язок протягом тривалого часу, коли знімав про нього багатосерійне інтерв’ю.