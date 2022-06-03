Червень, 03 в 6:26

Близько 20 млн тонн зерна та насіння соняшнику з України та Росії буде доставлено на світові ринки завдяки механізму командного центру, який планується створити у Стамбулі.

Про це повідомляє турецька інформаційна агенція Anadolu.

Зазначається, що завдяки дипломатичним зусиллям Туреччини з початку російсько-української війни під егідою ООН вдалося підготувати дорожню карту для вирішення глобальної продовольчої кризи.

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Деталі дорожньої карти обговорюватимуться найближчими днями на зустрічі за участю представників України, Туреччини, Росії та ООН.

На чотиристоронній зустрічі будуть розглядати такі питання, як маршрут, страхування та безпека суден та особливо розмінування у регіоні на морі.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у понеділок поговорив телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити війну в Україні та регіональні проблеми.

У розмові із Зеленським Ердоган наголосив, що Туреччина особливу увагу приділяє безпечному коридору для експорту української сільгосппродукції морем.

Дипломатичні джерела повідомили, що Путін та Зеленський позитивно відгукнулися про створення “зернового коридору”.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час візиту до Саудівської Аравії заявив, що вони домовилися з Ердоганом про розмінування українських портів.

Напередодні речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, за яких умов Україна розмінує свої порти.

Джерело: Anadolu