Червень, 05 в 0:50

Очільник Пентагону Ллойд Остін анонсував проведення третього з’їзду міністрів оборони США на американській базі Рамштайн у Німеччині, де буде обговорено допомогу Україні.

Крім того, міністр оборони США Остін на своїй сторінці у Twitter повідомив про серію міжнародних візитів.

Міжнародні візити розпочнуться 7 червня, коли Ллойд Остін відвідає Сінгапур і Таїланд.

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– Після цього я прямую до Брюсселя для проведення наступної зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі з особистою присутністю. Міністри оборони з буквально усього світу обговорять поточну ситуацію в Україні у зв’язку з неспровокованим вторгненням РФ, – написав очільник оборонного відомства США.

Крім того, Ллойд Остін анонсував, що в рамках цього візиту візьме участь міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу.

– Серед іншого, ми обговоримо заявки на вступ Швеції та Фінляндії і продовжимо наш діалог про реагування на вторгнення Росії в Україну, – додав глава Пентагону.

Міністр Остін не назвав точної дати зустрічі, але раніше повідомлялось, що так званий Рамштайн-3 запланований на 15 червня.

Наприкінці травня очільник Міноборони України Олексій Резніков розповів подробиці зустрічі Рамштайн-2 та анонсував “приємні сюрпризи” для української армії найближчим часом.

Зазначимо, що Консультативна група з питань оборони України була створена за підсумками першої зустрічі на базі Рамштайн, після чого вона діє на постійній основі.

Источник: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III