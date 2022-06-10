Воєнний злочин: в ООН засудили смертний вирок “суду ДНР” проти трьох іноземців
Смертні вироки так званого суду “ДНР” трьом іноземцям, які захищали Україну, це воєнний злочин Російської Федерації. Про це заявила речниця Організації Об’єднаних Націй з прав людини Равіна Шамдасані.
– Подібні процеси проти військовополонених є воєнним злочином. У разі застосування смертної кари гарантії справедливого суду є важливішими, – наголосила речниця ООН з прав людини.
В ООН вважають, що маріонеткова влада “ДНР” не дотримується основних гарантій справедливого судового розгляду, таких як публічне слухання, незалежність та неупередженість суду, а також право не бути змушеним давати свідчення.
За даними ЗМІ, трьох іноземців, яких взяли у полон російські солдати у Маріуполі, “суд ДНР” засудив до смертної кари за найманство та спробу захоплення влади у невизнаній республіці. Серед них – громадянин Марокко Брагім Саадун, громадяни Великої Британії Ейден Аслін та Шон Піннер.
Київ та Лондон обговорили “вирок” бойовиків так званої ДНР іноземним захисникам, які воювали у лавах ЗСУ. Глава МЗС Британії переконана, що відповідне рішення – це кричуще порушення Женевської конвенції.
Елізабет Трасс наголосила, що Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну, яка зіткнулась з варварським вторгненням армії президента Росії Володимира Путіна.