Воєнний злочин: в ООН засудили смертний вирок “суду ДНР” проти трьох іноземців

Червень, 10 в 18:06

Смертні вироки так званого суду “ДНР” трьом іноземцям, які захищали Україну, це воєнний злочин Російської Федерації. Про це заявила речниця Організації Об’єднаних Націй з прав людини Равіна Шамдасані.

– Подібні процеси проти військовополонених є воєнним злочином. У разі застосування смертної кари гарантії справедливого суду є важливішими, – наголосила речниця ООН з прав людини.

В ООН вважають, що маріонеткова влада “ДНР” не дотримується основних гарантій справедливого судового розгляду, таких як публічне слухання, незалежність та неупередженість суду, а також право не бути змушеним давати свідчення.

За даними ЗМІ, трьох іноземців, яких взяли у полон російські солдати у Маріуполі, “суд ДНР” засудив до смертної кари за найманство та спробу захоплення влади у невизнаній республіці. Серед них – громадянин Марокко Брагім Саадун, громадяни Великої Британії Ейден Аслін та Шон Піннер.

Зараз дивляться

Київ та Лондон обговорили “вирок” бойовиків так званої ДНР іноземним захисникам, які воювали у лавах ЗСУ. Глава МЗС Британії переконана, що відповідне рішення – це кричуще порушення Женевської конвенції.

Елізабет Трасс наголосила, що Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну, яка зіткнулась з варварським вторгненням армії президента Росії Володимира Путіна.