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Макрон поки що не має планів відвідати Україну

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Інаугурація Еммануеля Макрона
Фото: Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон не має твердих планів відвідати Україну під час повномасштабної війни.

Про це повідомляє телеканал CNN.

У повідомленні Єлисейського палацу наголошується, що Макрон відвідає Україну у відповідний момент. Проробляється кілька варіантів, на цьому етапі нічого не вирішено.

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На відміну від низки європейських лідерів президент Франції не був в Україні з моменту повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.

Еммануель Макрон, який нині головує у Раді Європейського Союзу, неодноразово заявляв, що поїде до України, коли це буде корисно.

Востаннє Макрон відвідав Київ 8 лютого.

Раніше італійська газета La Stampa повідомила, що президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі та канцлер Німеччини Олаф Шольц приїдуть до Києва вже цього тижня.

Проте у Берліні офіційно поки що не називають дату можливого візиту канцлера Німеччини до Києва.

Джерело: CNN
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