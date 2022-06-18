У Польщі заявили про готовність взяти на себе ППО над західною Україною

Червень, 18 в 14:14

Якщо Росія продовжить атакувати ракетами великої дальності прикордонні райони Польщі з Україною, то Варшава може закрити небо над західною Україною.

Про це в інтерв’ю виданню Onet сказав екскерівник Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козєй.

За його словами, НАТО має прикрити військову техніку, яку надає Захід. Наразі, як зазначив він, росіяни намагаються знищити такі запаси ракетами великої дальності.

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— Це неприпустимо. Російські ракети великої дальності, запущені з Чорного моря або за допомогою стратегічної авіації, які летять до кордонів НАТО, мають бути збиті на відповідній відстані від цього кордону, – вважає генерал Козєй.

Однак такий крок може призвести до ескалації всього конфлікту.

– У нас є аргументи, щоб забезпечити превентивне страхування і повідомити про це Росії. Якщо вона не припинить атакувати наш кордон ракетами великої дальності, то з дня на день ми запровадимо протиракетний захист над західною Україною, — заявив він.

Генерал додав, що Росія вже програла війну на політичному та стратегічному рівні, але сценарій нападу все ще можливий як для України, так і для країн Балтії, Польщі та всього Заходу.

За його словами, “якщо Путін побачить, що його доктрина ескалації ефективна, за кілька років може просунутися далі, наприклад, до Сувальського коридору”.

Сувальський коридор – це територія навколо Сувалок, Августова та Сейн, яка одночасно з’єднує територію балтійських країн з Польщею та рештою країн НАТО. На думку американських військових, цей регіон є одним з потенційно найбільш гарячих точок у Європі.

Джерело: Onet