На це можуть піти роки – Столтенберг про тривалість війни в Україні

Червень, 19 в 13:22

Світові треба готуватися до того, що війна Росії проти України може тривати роками.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтерберг сказав в інтерв’ю виданню Bild.

– Ніхто в світі не знає, скільки може тривати війна, тому треба готуватися до того, що на це можуть піти роки, – зазначив генсек НАТО.

Саме тому, додає Єнс Столтерберг, підтримка України не повинна зупинятися, навіть попри значні витрати не лише на військову підтримку, а й через зростання цін на енергоносії та продукти харчування.

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– Це неможливо порівняти з тією ціною, яку українці мають платити щодня багатьма життями, – наголосив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу.

Однак, переконаний генсек, світ заплатить набагато вищу ціну, якщо ця війна дасть президентові РФ Володимиру Путіну усвідомлення, що він може діяти так само, як у Грузії в 2008 році та в Криму в 2014 році.

Нагадаємо, за словами генсека НАТО, сучасне озброєння дозволить Україні витіснити російські війська з Донбасу.

Північноатлантичний альянс має намір і надалі підтримувати оборонні зусилля України, однак ставати частиною конфлікту не буде.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 116-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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