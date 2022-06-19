На це можуть піти роки – Столтенберг про тривалість війни в Україні
Світові треба готуватися до того, що війна Росії проти України може тривати роками.
Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтерберг сказав в інтерв’ю виданню Bild.
– Ніхто в світі не знає, скільки може тривати війна, тому треба готуватися до того, що на це можуть піти роки, – зазначив генсек НАТО.
Саме тому, додає Єнс Столтерберг, підтримка України не повинна зупинятися, навіть попри значні витрати не лише на військову підтримку, а й через зростання цін на енергоносії та продукти харчування.
– Це неможливо порівняти з тією ціною, яку українці мають платити щодня багатьма життями, – наголосив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу.
Однак, переконаний генсек, світ заплатить набагато вищу ціну, якщо ця війна дасть президентові РФ Володимиру Путіну усвідомлення, що він може діяти так само, як у Грузії в 2008 році та в Криму в 2014 році.
Нагадаємо, за словами генсека НАТО, сучасне озброєння дозволить Україні витіснити російські війська з Донбасу.
Північноатлантичний альянс має намір і надалі підтримувати оборонні зусилля України, однак ставати частиною конфлікту не буде.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 116-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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