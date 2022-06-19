В ООН заявили, що РФ поставила умову відкриття портів України для вивезення зерна

Червень, 19 в 13:04

Країна-агресор Росія вимагає скасування санкцій щодо неї в експорті її зерна та зернових. В обмін на це вона пообіцяла, що відкриє коридори для вивезення зерна з портів України.

Про це заявив постійний координатор ООН в Туреччині Альваро Родрігес в інтерв’ю СNN Türk.

За його словами, вивезення зерна, що експортується Україною важливе через те, що “багато країн світу залежать від українського імпорту”. Він сказав, що “цей план і продовольчий коридор важливі для економіки України навіть під час війни”, а таком для продовольчої безпеки та світових цін на продукти.

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Також Родрігес зазначив, що в першу чергу ООН чекає на припинення вогню з боку Росії.

— Спочатку ми хочемо припинення вогню. Якщо говорити конкретно про продуктовий відділ, то переговори тривають на високому рівні. Але вивезти звідти судна з зерном не так просто, як можна подумати. Російський флот знаходиться в Чорному морі, ми також знаємо, що Україна має міни на своїх берегах для їхньої власної безпеки. Ось чому необхідно провести багато переговорів, щоб ми могли дійти угоди про те, як зробити цей крок, – сказав він.

Разом з тим, він зазначив, що змусити Росію припинити вогонь дуже складно.

— Коли така країна, як Росія, є членом Ради Безпеки ООН і окупує іншу країну, у цієї Ради безпеки виникає проблема зробити кроки до миру або забезпечити припинення вогню через характер Ради Безпеки. Так що зараз Генеральний секретаріат потребує кроків підтримки інших країн для розширення діалогу, – заявив Родрігес.

Україна неодноразово звинувачувала країну-агресора РФ у крадіжці зерна з тимчасово окупованих територій та спробах продажу його за кордоном. Відповідну заяву, зокрема, робив президент Володимир Зеленський.

Паралельно РФ блокує українські порти, унеможливлюючи експорт зерна. Президент США Джо Байден нещодавно оголосив, що Вашингтон розробляє план вивезення зерна з України залізницею та зберігання його у тимчасових пунктах на кордоні (зокрема з Польщею).