У Стамбулі анонсували переговори між Україною, РФ та ООН щодо “коридору” для зерна – ЗМІ

Червень, 21 в 19:59

Туреччина анонсувала переговори з Росією, Україною та ООН щодо вивезення зерна з України.

Турецька газета Milliyet з посиланням на джерела в канцелярії президента країни повідомляє, що переговори мають відбутися наступного тижня у Стамбулі.

Окрім представників України та Росії у зустрічі можуть взяти участь генсек ООН Антоніу Гутерріш та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

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Британське видання The Independent повідомляє, що на переговори щодо зернового питання до Туреччини збирається очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

— Ми робимо все, що можемо, для того, щоб забезпечити експорт зерна з України. Завтра я попрямую до Туреччини для того, щоб обговорити, що можна зробити ще, – наводить її слова газета.

За її словами, “на досягнення цієї цілі є лише декілька тижнів”.

Нещодавно постійний координатор ООН в Туреччині Альваро Родрігес розповідав, що Росія вимагає скасування санкцій щодо неї в експорті її зерна та зернових. В обмін на це вона пообіцяла, що відкриє коридори для вивезення зерна з портів України.

Україна неодноразово звинувачувала країну-агресора РФ у крадіжці зерна з тимчасово окупованих територій та спробах продажу його за кордоном.

Паралельно РФ блокує українські порти, унеможливлюючи експорт зерна. Президент США Джо Байден нещодавно оголосив, що Вашингтон розробляє план вивезення зерна з України залізницею та зберігання його у тимчасових пунктах.

Джерело: Milliyet