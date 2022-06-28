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Ракетні удари по Кременчуці та Лисичанську: Радбез ООН проведе засідання щодо України

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
радбез оон
Фото: Depositphotos

Рада Безпеки ООН 28 червня збереться на засідання для обговорення обстрілів російськими військами цивільних осіб в Україні.

Про це повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

– Це дії хворих людей. Це – абсолютно ненормально. Рада Безпеки ООН збереться завтра (28 червня, – Ред.), щоб обговорити звірства Росії проти мирного населення. Ми повинні продовжувати притягувати Росію до відповідальності, – зазначила дипломат.

Норвезьке представництво також додало, що повідомлення про напад Росії на торговий центр у Кременчуці є жахливим. За їхніми словами, Норвегія засуджує невибіркові та навмисні напади Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру.

Під час засідання Радбез ООН обговорять ракетну атаку на переповнений торговий центр у Кременчуці, у результаті якої загинуло щонайменше 14 осіб, цілеспрямований ракетний удар по мирних жителях у Лисичанську та потужний удар по Харкову, якого загинуло щонайменше п’ятеро людей.

Засідання розпочнеться о 15.00 за східноамериканським часом (о 22.00 за Києвом). Очікується, що у ньому братиме участь представник України.

Нагадаємо, 27 червня російські загарбники обстріляли місто Кременчук, внаслідок чого вже відомо про смерть 16 осіб. Всього до лікарень звернулося 59 осіб, з них 25 були ушпиталені.

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