Червень, 28 в 7:08

Рада Безпеки ООН 28 червня збереться на засідання для обговорення обстрілів російськими військами цивільних осіб в Україні.

Про це повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

– Це дії хворих людей. Це – абсолютно ненормально. Рада Безпеки ООН збереться завтра (28 червня, – Ред.), щоб обговорити звірства Росії проти мирного населення. Ми повинні продовжувати притягувати Росію до відповідальності, – зазначила дипломат.

Sickening. Absolutely sickening. The @UN Security Council will meet tomorrow to discuss Russia’s atrocities against civilians. We must continue to hold Russia accountable. https://t.co/RuBx8IFGay Зараз дивляться — Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) June 27, 2022

Норвезьке представництво також додало, що повідомлення про напад Росії на торговий центр у Кременчуці є жахливим. За їхніми словами, Норвегія засуджує невибіркові та навмисні напади Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру.

The reports of a Russian attack on a shopping mall in #Kremenchuk #Ukraine are devastating Norway condemns Russia’s indiscriminate and deliberate attacks against civilians and civilian infrastructure – FM @AHuitfeldt pic.twitter.com/HPSxTfwO01 — Norway MFA (@NorwayMFA) June 27, 2022

Під час засідання Радбез ООН обговорять ракетну атаку на переповнений торговий центр у Кременчуці, у результаті якої загинуло щонайменше 14 осіб, цілеспрямований ракетний удар по мирних жителях у Лисичанську та потужний удар по Харкову, якого загинуло щонайменше п’ятеро людей.

Засідання розпочнеться о 15.00 за східноамериканським часом (о 22.00 за Києвом). Очікується, що у ньому братиме участь представник України.

Нагадаємо, 27 червня російські загарбники обстріляли місто Кременчук, внаслідок чого вже відомо про смерть 16 осіб. Всього до лікарень звернулося 59 осіб, з них 25 були ушпиталені.