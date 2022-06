Рада Безпеки ООН 28 червня збереться на засідання для обговорення обстрілів російськими військами цивільних осіб в Україні.

Про це повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Sickening. Absolutely sickening. The @UN Security Council will meet tomorrow to discuss Russia’s atrocities against civilians. We must continue to hold Russia accountable. https://t.co/RuBx8IFGay

Норвезьке представництво також додало, що повідомлення про напад Росії на торговий центр у Кременчуці є жахливим. За їхніми словами, Норвегія засуджує невибіркові та навмисні напади Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру.

The reports of a Russian attack on a shopping mall in #Kremenchuk #Ukraine are devastating

Norway condemns Russia’s indiscriminate and deliberate attacks against civilians and civilian infrastructure – FM @AHuitfeldt pic.twitter.com/HPSxTfwO01

— Norway MFA (@NorwayMFA) June 27, 2022