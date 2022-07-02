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Байден направив до Конгресу звіти про прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Байден направив до Конгресу звіти про прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО
Фото: Depositphotos

Президент США Джозеф Байден направив до Конгресу листи про прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

У тексті листів говориться наступне:

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Я надаю звіт про приєднання Королівства Швеції до Організації Північноатлантичного договору, підготовлений відповідно до Резолюції про рекомендації та згоду на ратифікацію протоколів до Північноатлантичного договору 1949 року про приєднання Польщі, Угорщини та Чехії 30 квітня 1998 року.

Такий самий текст листа і про приєднання Фінляндської Республіки до НАТО.

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Нагадаємо, на саміті НАТО в Мадриді Швеція та Фінляндія отримали офіційне запрошення вступити до Альянсу.

Крім того, 29 червня в Мадриді Росію визначили як “найсерйознішу і пряму загрозу” союзникам, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні.

Джерело: White House
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