Липень, 05 в 9:14

Уряд Японії погодив нові санкції щодо Росії у відповідь на її масштабне вторгнення в Україну.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну Японії.

Беручи до уваги нинішню міжнародну ситуацію навколо України, Кабінет міністрів Японії погодив рішення щодо реалізації нижчезазначених заходів у рамках Закону про валютний обмін та зовнішню торгівлю.

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Санкційні обмеження:

Так, щодо 57 фізичних осіб та шести компаній, серед яких і посадові особи Російської Федерації, запроваджено заморожування активів.

Заборона на експорт товарів, які сприяють зміцненню промислової бази Російської Федерації. Так, санкції запроваджено щодо 65 організацій у РФ і 25 компаній у Республіці Білорусь.

Водночас, згідно з повідомленням Мінфіну, буде дозволено надання трастових послуг, бухгалтерських/аудиторських послуг та послуг управлінського консультування для Російської Федерації після 5 вересня 2022 року.

Японія також забороняє ввезення дорогоцінних металів (золота) з Російської Федерації. Про заборону на імпорт поінформують пізніше у повідомленні Міністерства фінансів.

Уряд Австралії 1 липня додав до санкційного списку ще 16 громадян Росії, серед яких колишня олімпійська гімнастка Аліна Кабаєва.