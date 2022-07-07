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У четвер, 7 липня, Борис Джонсон подав у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії та очільника Консервативної партії. Таку заяву він зробив сьогодні під час брифінгу.

Як відомо, українці вважають Бориса Джонсона чи не найбільшим другом і союзником в умовах розв’язаної РФ повномасштабної війни. Чому саме зараз прем’єра Британії відправляють у відставку та як це позначиться на подальшій підтримці України в умовах війни – далі в матеріалі.

Що Джонсон заявив під час брифінгу

Під час своєї офіційної заяви Борис Джонсон зазначив, що залишатиметься на посаді прем’єр-міністра та лідера Консервативної партії, доки не буде обрано нове керівництво.

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– Я домовився про те, що процес вибору цього нового лідера має розпочатися вже зараз, а розклад буде оголошено наступного тижня. І сьогодні я призначив уряд, який працюватиме, як і я, доти, доки не буде обрано нового лідера, – наголосив політик.

Джонсон подякував народу Великої Британії за можливість бути прем’єром і повідомив, що йому сумно “залишати найкращу роботу на світі”.

Він наголосив, що гордий тим, чого досягнув його уряд, на долю якого випали найскладніші часи: йдеться про Brexit, подолання пандемії коронавірусу та протистояння агресії РФ.

Джонсон також звернувся до народу України та запевнив, що Велика Британія продовжить підтримувати нашу державу за будь-яких обставин.

– Ми продовжимо підтримувати вашу боротьбу за свободу так довго, як буде потрібно, – зазначив він.

PM Boris Johnson says the UK will continue to back Ukrainians’ fight for freedom “for as long as it takes”, as he announces his resignationhttps://t.co/qiq4yHpPpB pic.twitter.com/92FFHQEmVu — BBC News (UK) (@BBCNews) July 7, 2022

Що передувало відставці Джонсона

Як інформує британське агентство ВВС, менш ніж три роки тому Борис Джонсон привів консерваторів до найбільшої перемоги на виборах з 1987 року. А тепер він втратив підтримку своїх депутатів і подав у відставку.

Серйозна криза в уряді Британії, пов’язана з довірою до прем’єра, розвивалася протягом кількох місяців та досягла апогею цього тижня.

Журналісти виділяють п’ять причин, які призвели до цього:

1. Брак ідей. Як пояснюють журналісти ВВС, Джонсон домігся переважної більшості завдяки чіткій політиці “Довести Brexit до кінця”. Але відтоді, як стверджують його критики, на Даунінг-стріт “не вистачало ідей”.

Наприклад, колишній головний радник Джонсона, а нині критик Домінік Каммінгс звинувачував прем’єра в тому, що той “хитається від однієї позиції до іншої”. Інші піддавали сумніву філософію очільника уряду. А депутат від Консервативної партії Джеремі Гант у червні звинуватив Джонсона у відсутності “порядності, компетентності та бачення”.

2. Ситуація довкола Оуена Патерсона.

В жовтні 2021 року комітет Палати громад (нижньої палати парламенту Великої Британії) рекомендував відсторонити на 30 днів тодішнього депутата від Консервативної партії Оуена Патерсона. Комітет звинуватив його в порушенні правила лобіювання для отримання вигоди від компаній, які йому платили. Але консерватори на чолі з Джонсоном проголосували за призупинення його відсторонення та створили новий комітет, щоб перевірити, як проводилися розслідування. Після скандалу Патерсон сам подав у відставку.

3. Зростання вартості життя і податків. Цього року у Великій Британії різко зросла інфляція – до 9,1%. Багато причин цього не залежали від Джонсона. Наприклад, вторгнення Росії в Україну призвело до зростання цін на нафту та вартості продуктів харчування.

І хоча уряд здійснив деякі кроки, наприклад, знизивши мито на пальне на 5 пенсів за літр, він також продовжив підвищення податків у квітні, щоб покрити витрати на охорону здоров’я та соціальну допомогу.

4. Участь у вечірці під час Covid-карантину (так званий “паті-гейт”, Partygate).

У квітні цього року Джонсона оштрафували за порушення правил самоізоляції під час відвідування вечірки в червні 2020 року, присвяченій його дню народження.

Політик попросив вибачення за те, що пішов на вечірку в саду на Даунінг-стріт під час першого карантину. На тлі цього скандалу на початку червня 2022 року у британському парламенті спробували оголосити Джонсону вотум недовіри. Проте депутати не змогли цього зробити (не набралося достатньо голосів), і прем’єр отримав вотум довіри ще на рік.

5. Справа Кріса Пінчера. Останнім ударом по Борису Джонсону став скандал із Крісом Пінчером – членом уряду, звинуваченим у сексуальних домаганнях до чоловіків.

На Пінчера, який відповідав за дисципліну консерваторів у парламенті, поскаржилися двоє чоловіків. Вони заявили, що той непристойно чіплявся до них на вечірці у закритому клубі.

Консерваторів обурив той факт, що Борис Джонсон призначив Пінчера на високу посаду, всупереч звинуваченням у домаганнях та внутрішньому розслідуванню. Спочатку на Даунінг-стріт заявляли, що Джонсон не знав про “конкретні звинувачення” щодо Пінчера. Згодом ЗМІ оприлюднили інформацію, що прем’єр таки був обізнаний щодо цього. Після цього на Даунінг-стріт вибачилися за цей інцидент.

Відставці Джонсона передував безпрецедентний тиск з боку членів його уряду. Протягом останніх днів свої посади залишили понад 50 членів уряду, включно з деякими найближчими соратниками прем’єра. Серед них – канцлер Ріші Сунак та міністр охорони здоров’я Саджид Джавід.

За даними телеканалу Sky News, загалом звільнилися п’ять міністрів та 59 членів уряду.

За інформацією BBC, Джонсона відвідав сер Грем Брейді, голова Комітету 1922 року, який об’єднує депутатів-консерваторів. Він повідомив прем’єру, що той втратив довіру партії.

Як відомо, Борис Джонсон спочатку відмовився йти у відставку, навіть після масового звільнення з посад членів уряду, які вмовляли його залишити крісло. Однак, за повідомленнями ЗМІ, він таки вирішив це зробити, коли стало зрозуміло, що він втратив довіру своїх депутатів, і уряд більше не може функціонувати.

Реакція офіційного Києва

Відставку британського прем’єра вже прокоментував президент України Володимир Зеленський. В інтерв’ю американському телеканалу CNN він назвав Джонсона “справжнім другом України”.

Зеленський висловив упевненість, що політика Британії щодо України найближчим часом не зміниться, попри відставку політика. Президент нагадав, що за прем’єрства Джонсона Україна отримала значну допомогу від Лондона, зокрема й військову.

На відставку Джонсона також відреагували в Офісі президента України. Заяву оприлюднив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк.

– Бути лідером – це називати російське зло злом та брати відповідальність у найбільш кризові часи. Бути лідером — це першим приїхати до Києва, попри ракетні обстріли. Дякую Борису Джонсону за те, що розуміє загрозу російського монстра та завжди на передовій підтримки України, – написав він у своєму Twitter.

У відеозверненні Подоляк нагадав, що Джонсон одразу почав називати речі своїми іменами, запропонував змінити принципи глобальної політики та не вдавати, що війна в Україні – “якась маленька конфліктна ситуація”.

– І сьогодні ми маємо все, що потрібно для ефективної оборони країни: і зброя, і партнерство, і коаліція. Саме завдяки пану Джонсону ми розуміємо, що перемога – це дійсно символ майбутнього в Україні, – повідомив Подоляк.

Бути лідером – це називати російське зло злом та брати відповідальність у найбільш кризові часи. Бути лідером — це першим приїхати до Києва, попри ракетні обстріли. Дякую @BorisJohnson за те, що розуміє загрозу російського монстра та завжди на передовій підтримки України. pic.twitter.com/1opeCavijf — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 7, 2022

Як відставка Джонсона вплине на підтримку України – думки експертів

Як розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко, відставка Бориса Джонсона – це результат проблем всередині Консервативної партії, а не ситуації довкола України.

– Це не перший і не останній британський прем’єр, зокрема й лідер консерваторів, який іде у відставку внаслідок внутрішньопартійних проблем. Нагадаю, що такі проблеми були свого часу і у Вінстона Черчилля, і у Маргарет Тетчер… Тому тут Джонсон не перший. Наголошую: причини не пов’язані з Україною чи війною РФ проти України. Це саме кризові тенденції всередині Консервативної партії, загострення внутрішньопартійної боротьби, – зазначив Фесенко.

Політолог також заспокоїв українців: відставка Бориса Джонсона жодним чином не позначиться на подальшій підтримці України в умовах війни з РФ.

– Політика Великої Британії щодо України та щодо війни Росії проти України не зміниться. Підтримка буде й надалі, тому що це відповідає національним інтересам Великої Британії. І це консенсусна позиція і британських еліт, і провідних британських державних інституцій. Може змінитися стилістика, не буде такого емоційного забарвлення, яке було пов’язане з Борисом Джонсоном. Політики рано чи пізно йдуть з посад. Але нам не варто занадто персоніфікувати політику Британії, вона все ж визначається не однією людиною, а колективно й інституційно. І в цьому сенсі я не очікую жодних кардинальних змін щодо підтримки України, – наголосив Фесенко.

Політолог, керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович у коментарі Фактам ICTV також зазначив, що причиною відставки є передусім внутрішні фактори. Тобто це не пов’язано з подіями в Україні.

– Для британців украй важливо, щоб діяльність кабінету міністрів відповідала певним принципам. А оскільки там виникла проблема – ми ж пам’ятаємо всі ті старі історії з ковідними вечірками і так далі – оскільки на них не було надано необхідні відповіді, питання до уряду та його очільника збереглися, – пояснив Рейтерович.

Він уточнив, що відсутність жорстких заяв з боку Даунінг-стріт на останній скандал довкола Кріса Пінчера призвела до того, що консерватори визначили діяльність Джонсона як таку, що не відповідає інтересам цієї політсили.

Коментуючи вплив відставки Джонсона на Україну, Рейтерович наголосив, що є два сценарії.

– Перший сценарій, мабуть, оптимальний станом на сьогодні: що Джонсон залишається на посаді до жовтня як мінімум, і вони займаються виборами нового лідера Консервативної партії, потім обирають нового прем’єра, переформатовують уряд і так далі. Якщо Джонсон залишиться в такому форматі, в нього будуть розв’язані руки з точки зору проведення заходів у зовнішній сфері. І тут підтримка України може дуже посилитися, оскільки Джонсон може використати цей фактор для підтримання своєї подальшої політичної кар’єри, – пояснив політолог.

За словами Рейтеровича, другий сценарій полягає в тому, що Джонсон піде швидше. Мінус такої ситуації – в тому, що внутрішні політичні процеси будуть відволікати увагу Лондона від зовнішньої політики, але не критично.

– Але глобальна політика щодо України та війни з РФ не зміниться. Тому що існує внутрішній консенсус, що Росії потрібно протидіяти жорстко. І Британія повинна повернути собі те становище, яке вона займала колись, відігравала роль глобальної сили. Тому хто б там не прийшов замість Джонсона, принаймні попервах вони зберігатимуть і тональність, і масштаби тієї підтримки, яку отримує Україна, – наголосив експерт.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса на своїй Facebook-сторінці нагадав про скандали довкола нинішнього прем’єра, а також що в Британії зараз “найвища інфляція за 40 років і постійні протести та страйки”. Він пояснив, що саме з цим пов’язана відставка Джонсона, і аж ніяк не з війною в Україні.

– Хоча в останньому, в інфляції Борис мало чим може бути винен. Але проблеми в економіці багато в чому пов’язані з Brexit, а тут його вина очевидна. Так, у демократичних країнах цього може бути достатньо для відставки прем’єр-міністра. І його відставку може ініціювати партія цього прем’єр-міністра, розуміючи, що непопулярний лідер тягне рейтинг на дно, – розповів експерт.

Фурса запевнив, що після відставки Джонсона підтримка України “нікуди не подінеться”, оскільки з цього питання “є консенсус у британських елітах, який поділяють обидві партії”.

– І підтримка нікуди не подінеться із відставкою Бориса Джонсона. Більш того, саме завдяки Україні Борис намагався зберегти своє крісло. Як тільки взимку перед Джонсоном замаячила перспектива відставки, він одразу почав розводити небачену активність на українському напрямі… У моменті інтереси України та Джонсона збіглися. Але найважливіше, що збігаються інтереси Британії та України. І тому будь-який новий прем’єр-міністр… проводитиме політику підтримки України, – стверджує Фурса.

Відставка Джонсона – що далі та можливий наступник

Як пояснює агентство ВВС, згідно з процедурою, щойно лідер консерваторів іде у відставку, починаються вибори нового голови партії. Кандидатам потрібна підтримка восьми депутатів-консерваторів, щоб балотуватися.

Після того, як усі кандидати оголосять про балотування (якщо їх більше двох), депутати-консерватори проведуть серію голосувань, доки не залишаться лише двоє кандидатів.

У першому турі кандидати мають набрати 5% голосів, щоб залишитись у виборчому процесі, в другому турі – 10%, а в наступних турах вибуває кандидат, який набрав найменшу кількість голосів. Коли залишаться два кандидати, всі члени Консервативної партії по всій країні, а не лише депутати, проголосують за переможця.

Терміни проведення кожного туру визначаються Комітетом 1922 року, який може змінити правила проведення конкурсу. Цей комітет має велику владу в Консервативній партії. Він, зокрема, керує процесом відбору нових лідерів. І якщо депутати хочуть позбутися нинішнього лідера, то Комітет 1922 року збирає голоси для цього.

Переможець виборів стане лідером Консервативної партії, яка має найбільшу кількість депутатів у парламенті (тобто є правлячою партією). Тоді королева Єлизавета II попросить лідера консерваторів сформувати новий уряд.

Як свідчить останнє опитування британської компанії YouGov, нинішній глава Міноборони Британії Бен Воллес є фаворитом серед консерваторів на посаду наступного лідера партії.

Він випереджає всіх основних претендентів із великим відривом, зокрема міністра закордонних справ Ліз Трасс, ексканцлера Ріші Сунака та інших політиків. В опитуванні YouGov взяли участь 716 членів Консервативної партії.

…when you compare individual candidates against one another in head to head contests (as happens in the final stage of a Conservative leader election) a clear winner emerges among Conservative members: Ben Wallace (2/3)https://t.co/s76Vy5j93R pic.twitter.com/s0T5hatcOM — YouGov (@YouGov) July 7, 2022

Водночас агентство ВВС інформує, що явного наступника зараз немає, проте є декілька потенційних кандидатів. Наприклад, колишні міністри Джеремі Гант та Саджид Джавід раніше вже балотувалися на посаду лідера і можуть зробити це знову.

Серед інших можливих кандидатів агентство називає колишнього міністра житлово-комунального господарства Майкла Гоува, міністра оборони Бена Воллеса, очільницю МЗС Ліз Трасс, ексканцлера Ріші Сунака та інших політиків.

Політолог Володимир Фесенко в коментарі Фактам ICTV зазначив: наступника визначатиме складний баланс сил та інтересів у керівництві Консервативної партії та парламентській фракції.

– У нас звикли, що партії лідерські, все вирішує лідер. А Консервативна партія – це інститут, який має вже декілька століть історії. І там завжди складна боротьба різних групових інтересів. І Борис Джонсон став прем’єр-міністром унаслідок цієї боротьби. Він лише очолює одну з груп усередині партії. Проблема з його відставкою виникла не через Україну чи РФ, а через те, що було чимало скандалів, внутрішніх проблем, падіння рейтингу. І врешті-решт, мені здається, що Джонсон втратив контроль над внутрішньопартійною ситуацією, – розповів Фесенко.

Політолог підтвердив, що зараз називають кандидатуру міністра оборони Бена Воллеса на посаду нового лідера, але може виникнути й інша кандидатура.

– Всі останні лідери Консервативної партії, які ставали прем’єрами, – під час внутрішньопартійних виборів ніколи не було явного фаворита. І Борис Джонсон був одним із фаворитів, але не явним. Думаю, що й зараз заздалегідь визначеного фаворита немає, але от називають міністра оборони. І це опосередковано свідчить про те, що жодних суттєвих змін у політиці уряду, а Консервативна партія є правлячою у Великій Британії, не відбудеться. Політика Британії щодо України, війни РФ проти України залишиться незмінною, – наголосив Фесенко.

Як довго Джонсон залишатиметься при владі

Борис Джонсон має намір залишатися прем’єр-міністром доти, доки не буде обрано нового лідера.

Джонсон на брифінгу уточнив, що графік виборів лідера консерваторів буде оголошено наступного тижня (як уже зазначалося, його визначить Комітет 1922 року). За даними ВВС, це може статися вже в понеділок, а до початку осені може бути обраний новий лідер.

Хоча деякі депутати-консерватори наполягають, щоб Борис Джонсон пішов швидше. А лідер лейбористів Кір Стармер заявив, що якщо Джонсона не відсторонять негайно, він оголосить вотум недовіри. За такої процедури зможуть проголосувати всі депутати парламенту, а не лише консерватори.

Однак результат усе ж залежатиме від голосування депутатів-консерваторів, які мають більшість, проти власного уряду. На думку журналістів ВВС, цей сценарій є малоймовірним.

Доки Борис Джонсон офіційно не залишить посаду прем’єр-міністра, у нього теоретично залишаться ті ж повноваження. Він, як і раніше, представлятиме Велику Британію за кордоном і може продовжувати публічно призначати або змінювати свою команду міністрів.