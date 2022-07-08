Липень, 08 в 12:56

Цього тижня євро впав більше ніж на 2% через побоювання, що над Європою нависла загроза нестачі газу.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

Зазначається, що євро також досяг 20-річного мінімуму 1,0144 долара.

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Падіння євро призвело до того, що цього тижня індекс долара США зріс до 20-річного максимуму – до 107,270.

Аналітики зазначають, що Європа схильна до великих ризиків, пов’язаних з енергетичною залежністю, зниженням вартості життя для споживачів та ризиком фрагментації.

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Австралійський долар зріс на 0,3% у п’ятницю до 0,6850 долара. Фунт стерлінгів за тиждень знизився на 0,3%, але за ніч трохи підскочив, коли прем’єр-міністр Борис Джонсон пішов у відставку. Японська єна припинила падіння – зараз вона тримається на рівні 135,94 за долар.

Тим часом Bitcoin продемонстрував деяке відновлення, додавши за тиждень майже 15% до 22 100 доларів.