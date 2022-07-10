Липень, 10 в 8:51

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який нещодавно оголосив про відставку, обмірковує відхід з політики на наступних виборах.

Про це повідомило видання The Daily Telegraph з посиланням на джерела в оточенні прем’єр-міністра.

За інформацією видання, Джонсон поки що не збирається здавати депутатський мандат, щоб уникнути проведення довиборів до Палати громад. Він хоче або повністю завершити кар’єру політика, або ж наслідувати приклад своєї попередниці Терези Мей, яка після відходу з поста прем’єра числиться депутатом Палати.

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Близькі до нього джерела повідомляють, що Джонсон не має наміру брати участь у наступних запланованих виборах.

Політик готовий завершити політичну кар’єру і виступати з лекціями на корпоративних заходах, а також розпочати кар’єру публіциста. Видання зазначило, що у 2016 році Джонсон обіцяв написати біографію Вільяма Шекспіра і навіть взяв аванс у розмірі 88 тис. фунтів, але публікацію відклали.

Нагадаємо, що 7 липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що йде у відставку. Також він залишає посаду лідера Консервативної партії.

Чому Джонсона почали критикувати у Консервативній партії – читайте у нашому матеріалі.