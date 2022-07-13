Липень, 13 в 17:00

Сполучені Штати Америки спільно з союзниками обговорюють обмеження цін на енергоресурси РФ для того, щоб “задушити російську військову машину”.

Про це повідомляє Associated Press. Зазначається, що лідери G7 працюють над заходами, які не допустять зростання цін на нафту та бензин до рівня, який зможе зашкодити світовій економіці.

Зокрема, вони планують створити союз покупців, щоб контролювати ціни на російську нафту. Попередньо лідери Групи семи погодилися підтримати обмеження на її ціну.

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Таким чином вдалось би досягти одразу двох цілей – щоб енергоресурси не подорожчали ще більше та щоб Росія отримувала за свою нафту менше і мала менше грошей на фінансування війни.

Міністерка фінансів США Дженет Єллен, яка зараз перебуває з візитом в Азії, підіймає на зустрічах це питання. Після її візиту до Японії 12 липня у спільному комюніке з японським колегою вони заявили, що домовилися розглянути можливість таких обмежень.

Проте, щоб ці заходи виявилися дієвими, важливо залучити Індію та Китай, які і після 24 лютого підтримують відносини з Росією. Якщо цього не зробити, РФ і далі отримуватиме ті самі гроші від інших покупців.

У Мінфіні США вважають, що домовитися з цими країнами реально, тому що де-факто усі покупці російської нафти мають бути зацікавлені у тому, щоб купувати її якомога дешевше.