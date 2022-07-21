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Члени ЄС погодилися мобілізувати €500 млн допомоги для підтримки ЗСУ – Боррель

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

За підсумками четвертого засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн країни Євросоюзу погодилися мобілізувати п’ятий транш військової допомоги у розмірі €500 млн для підтримки ЗСУ.

Про це повідомив у Twitter глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

– Взяв участь у засіданні Міністерської контактної групи з оборони України. Держави-члени ЄС погодилися мобілізувати п’ятий транш військової допомоги у розмірі €500 мільйонів для подальшої підтримки Збройних сил України. ЄС залишається зосередженим та непохитним у своїй підтримці України разом із партнерами, – написав дипломат.

 

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Кілька днів тому Рада Євросоюзу досягла політичної домовленості щодо п’ятого траншу українській армії в межах Європейського фонду миру (EPF).

Загальна підтримка ЄС військовою технікою для ЗСУ сягнула €2,5 млрд.

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