Члени ЄС погодилися мобілізувати €500 млн допомоги для підтримки ЗСУ – Боррель

За підсумками четвертого засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн країни Євросоюзу погодилися мобілізувати п’ятий транш військової допомоги у розмірі €500 млн для підтримки ЗСУ.

Про це повідомив у Twitter глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Participated at Ministerial Ukraine Defence Contact Group meeting.

EU Member States agreed to mobilise 5th tranche of military assistance of €500M to further support Ukraine‘s Armed Forces. EU remains focused & steadfast in its support for Ukraine, together w partners. @SecDef

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 20, 2022