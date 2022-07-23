Японія перебільшує китайську загрозу: Пекін про застереження щодо нападу на Тайвань

Липень, 23 в 17:01

Міністерство оборони Японії стурбоване новими загрозами з боку Росії та має дедалі більше занепокоєння щодо Тайваню.

Про це йдеться у щорічному звіті відомства, де наголошується, що у Токіо розглядають можливість значного розширення військових витрат.

Документ включає розділ про вторгнення Росії в Україну. Японське оборонне відомство зазначає, що прецедент ризикує надіслати сигнал, “що спроба односторонньо змінити статус-кво силою прийнятна”.

Зараз дивляться

У документі досліджується глобальна картина безпеки та конкретні загрози для Японії, і зазначається, що Росія може “ще більше зміцнити та поглибити відносини з Китаєм”. Японці застерігають, що Москва може більше покладатися на свій ядерний потенціал як фактор стримування, що, у свою чергу, може означати зростання активності російських атомних підводних човнів біля Японії.

Читайте Китай погрожує США в разі візиту Пелосі на Тайвань

У документі також приділяється значна частина Тайваню. Він містить детальний огляд ситуації з безпекою на острові та зазначає, що “після вторгнення РФ в Україну Тайвань працює над подальшим посиленням своїх зусиль із самооборони”.

У звіті опис Китаю подається як “серйозного проблема безпеки”, додаючи, що ризик, який створює Пекін, “посилюється в останні роки”. У ньому також наголошується, що Північна Корея продовжує створювати “серйозні та неминучі загрози”, які також “посилюються”.

Реакція Китаю

У відповідь на заяву Міноборони Японії Пекін звинуватив Токіо у дедалі більшому “відхиленні від шляху пацифізму”.

Речник МЗС КНР Ван Веньбін відкинув усі звинувачення та назвав їх “безпідставними”.

— Нова Біла книга Японії містить звинувачення та наклеп на оборонну політику, ринковий економічний розвиток та законну морську діяльність Китаю, – заявив він.

Веньбін заявив, що звіт японського відомства “перебільшує” китайську загрозу і звинуватив Токіо у втручанні у “внутрішні справи Пекіна на Тайвані”.

Серед іншого речник МЗС КНР закликав Японію “негайно припинити помилкову практику довільного роздування загроз безпеці по сусідству для виправдання нарощування своєї військової присутності” та “глибоко осмислити історію агресії”.

Японія підтримала санкції, запроваджені США та ЄС проти Кремля. Після цього фіксувала підвищену активність російських кораблів біля своїх територій.

У травні китайські та російські військові літаки здійснили спільні польоти поблизу Японії одразу після зустрічі у Токіо групи Quad (Чотиристоронній діалог з безпеки між США, Японією, Австралією та Індією, – Ред.) під головуванням США.