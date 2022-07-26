Липень, 26 в 19:30

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світової економіки до 3,2% у 2022 році. Раніше очікувалося, що відбудеться зростання глобальної економіки у 3,6% за підсумком року.

За даними МВФ, зниження купівельної спроможності та посилення грошово-кредитної політики призвели до перегляду в бік зниження на 1,4 відсоткових пункти зростання економіки США.

Згідно з оновленою інформацією, внаслідок зростання цін на їжу та енергоносії, дисбаланс попиту та пропозиції глобальна інфляція може досягнути показника у 6,6%, у країнах з розвиненою економікою – на 9%, а для країн з економікою, що розвивається – близько 5%.

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Інфляція вплине на сповільнення зростання міжнародного виробництва до 2,9% за підсумком цього року, вважають у Міжнародному валютному фонді.

На подальше уповільнення економічного зростання може вплинути декілька факторів: зупинення імпорту російського газу в Європейський Союз, прискорення темпів інфляції, посилення боргової кризи у різних державах та зменшення торгівлі через різні ризики.