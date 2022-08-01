Росія втратила 15 кораблів в Україні: Подоляк висміяв наміри РФ щодо панування у морі

Липень, 31 в 23:17

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк висміяв наміри Російської Федерації щодо панування у Чорному та Азовському морях.

За його словами, після повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 15 кораблів, серед яких є крейсер Москва. Збройні сили України знищили ці кораблі високоточними ударами.

– Країна, яка боїться провести парад у Чорному морі, оголошує курс на панування у Світовому океані? З 24 лютого Росія втратила в Україні 15 кораблів, включно з монструозним крейсером Москва. При тому, що Україна фактично не має флоту. Може, краще відразу брати курс на “звільнення Атлантиди”?

Нещодавно Подоляк заявив, що супутникові знімки колонії в окупованій Оленівці свідчать про те, що війська РФ скоїли теракт проти українських військовополонених.