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Судно з українським зерном Razoni пройшло інспекцію в Стамбулі і вирушає далі

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Судно з українським зерном Razoni пройшло інспекцію в Стамбулі і вирушає далі

Інспекційна група, до складу якої увійшли представники України, ООН, Туреччини та Росії, провела огляд суховантажу Razoni.

Про це повідомляє Міноборони Туреччини.

Судно Razoni вранці 1 серпня вийшло із порту Одеси, на його борту 27 тис. тонн української кукурудзи.

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Суховантаж йшов коридором, безпеку якого підтвердили партнери-гаранти – ООН та Туреччина.

– Спільна інспекційна група прибула на навантажене кукурудзою суховантажне судно Razoni, яке стояло на якорі біля чорноморського входу в Босфор, на борту розпочалася інспекційна діяльність, — йдеться у повідомленні.

Після перевірки Razoni пройде через протоку Босфор, а звідти в Ліван.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що через війну урожай в Україні цього року може бути вдвічі меншим.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що початок експорту українського зерна морем дозволить запобігти голоду в світі. А розблокування портів дасть щонайменше $1 млрд валютної виручки для економіки України.

Фото: Міноборони Туреччини

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