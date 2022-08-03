Серпень, 03 в 14:00

Інспекційна група, до складу якої увійшли представники України, ООН, Туреччини та Росії, провела огляд суховантажу Razoni.

Про це повідомляє Міноборони Туреччини.

Судно Razoni вранці 1 серпня вийшло із порту Одеси, на його борту 27 тис. тонн української кукурудзи.

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Суховантаж йшов коридором, безпеку якого підтвердили партнери-гаранти – ООН та Туреччина.

– Спільна інспекційна група прибула на навантажене кукурудзою суховантажне судно Razoni, яке стояло на якорі біля чорноморського входу в Босфор, на борту розпочалася інспекційна діяльність, — йдеться у повідомленні.

Після перевірки Razoni пройде через протоку Босфор, а звідти в Ліван.

Müşterek Denetleme Timi, İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisine ulaştı ve gemide denetleme faaliyeti başladı. pic.twitter.com/kWKx0F5G32 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2022

Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan’a gitmek üzere İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak. pic.twitter.com/tbDVnaeRIh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2022

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Фото: Міноборони Туреччини