Серпень, 03 в 18:03

Китай заблокував імпорт цитрусових, риби та інших продуктів харчування з Тайваню. Таке рішення Пекіна стало відповіддю на візит до Тайбея спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Водночас, як зазначає AP, Пекін не заблокував постачання у сфері технології та виробництва.

Сторони не мають офіційних стосунків, окрім багатомільярдних ділових зв’язків. Особливо це стосується експорту процесорних чіпів тайванського виробництва, необхідних китайським заводам для збірки смартфонів та іншої електроніки.

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Торік двостороння торгівля зросла на 26% до $328,3 млрд. Тайвань, який виробляє половину світових процесорів і має технології, з якими не може зрівнятися Китай, заявив, що продажі китайським заводам зросли на 24,4% до $104,3 млрд.

— Глобальна економіка не може функціонувати без мікросхем, виготовлених або на Тайвані, або в Китаї, — сказав у звіті Карл Б. Вайнберг з High-Frequency Economics.

На веб-сайті китайської митниці зазначено, що статус імпорту товарів змінено на “призупинено”.

Фрукти, риба та інші продукти харчування складають невелику частину експорту Тайваню до Китаю, але заборона завдає шкоди регіонам, які вважаються прихильниками президента Тайваню Цай Інвень.

Пекін також оголосив про чотириденні військові навчання у водах навколо Тайваню. Це може призвести до затримки або переривання доставки до та з острова.

Візит Ненсі Пелосі до Тайбею спричинив напруження у світі, адже Пекін не визнає незалежності Тайваню окремо від Китаю. Під час перельоту з кількома зупинками її пасажирський літак супроводжували американські винищувачі.

3 серпня після 18.00 за місцевим часом літак ВПС США з Пелосі та п’ятьма іншими законодавцями-демократами вилетів із Тайбея, завершивши символічний візит до Тайваню.