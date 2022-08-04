Серпень, 04 в 16:42

У повномасштабній жорстокій війні, розв’язаній Росією проти України, перед НАТО стоять два ключові завдання.

Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час виступу в Норвегії. Він зазначив, що господар Кремля Володимир Путін цією війною кидає виклик світовому порядку, де всі країни можуть обирати власний шлях.

Столтенберг додав, що російський диктатор не визнає суверенітет сусідніх держав, а також вимагає не допускати подальшого розширення Альянсу.

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– Він не поважає бажання України стати частиною нашої спільноти або суверенні рішення інших держав подати заявку на членство в НАТО. У цьому конфлікті (війні РФ проти України, – Ред.) НАТО має два завдання: підтримувати Україну і не допустити переростання конфлікту в повномасштабну війну між НАТО та РФ, – наголосив генсек.

Він нагадав, що на саміті НАТО, який відбувся в Мадриді наприкінці червня, всі члени Альянсу погодилися підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. За словами Столтенберга, підтримка права України на самооборону є “моральним обов’язком” організації.

Генсек додав, що в Україні зараз спостерігаються військові дії, напади на мирне населення та руйнування, “небачені з часів Другої світової війни”. Він відзначив велику мужність українського народу.

– У наших інтересах, щоб президент Путін не досягнув успіху в своїх амбіціях в Україні… Якщо Росія виграє цю війну, він матиме підтвердження того, що насильство працює. Тоді інші сусідні країни можуть бути наступними, – пояснив Столтенберг.

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Він додав, що держави-члени Альянсу зараз “платять ціну” за військову, гуманітарну та фінансову підтримку України, зокрема й за санкції проти РФ, які призвели до зростання інфляції. Проте цю підтримку можна виміряти грошима, тоді як ціна України – це людські життя.

– Ціна, яку платить Україна, вимірюється людськими життями. Щодня сотні вбитих і поранених. Те, що ми бачимо зараз, – це жорстока і кривава війна на виснаження. Просування росіян знову зупинилося. А українці показали вміння завдавати ударів у відповідь і повертати території, планують контрнаступ на Півдні, – зазначив генсек.

Друге ж завдання Альянсу, за його словами, – не допустити поширення військових дій за межі України. Саме тому сили НАТО не беруть участі у війні. Паралельно блок нарощує військову присутність на своєму східному фланзі.

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Джерело: НАТО