Не менше 8 спалахів: у Білорусі в районі аеродрому Зябрівка пролунали вибухи

Серпень, 11 в 7:11

Уночі 11 серпня з’явилась інформація про вибухи в районі білоруського аеродрому Зябрівка, що під Гомелем.

Очевидці нарахували не менше восьми спалахів.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що до 11 серпня триватиме перший етап спільного оперативно-тактичного навчання з бойовою стрільбою Збройних сил Росії та Білорусі.

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Чи пов’язані вибухи в районі аеродрому Зябрівка із навчаннями, невідомо.

У Міноборони РБ заявляли, що під час першого етапу, тобто із 9 до 11 серпня, навчання триватимуть на території Білорусі, а під час другого – із з 22 до 25 серпня – у межах території та повітряного простору полігону Ашулук.

Точний час та локації навчань у відомстві не оголошували.

Нагадаємо, що 9 серпня на військовому аеродромі Саки в Новофедорівці в тимчасово окупованому росіянами Криму пролунали кілька вибухів.

У Міноборони РФ заявили, що причиною вибухів на аеродромі нібито стала детонація авіаційних боєприпасів.

Джерело: Беларускі Гаюн