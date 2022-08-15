Україна отримала від Латвії чотири гелікоптери

Серпень, 15 в 19:44

Латвія передала Україні чотири гелікоптери, які вже отримали Повітряні сили ЗСУ. Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

За його словами, вже незабаром авіація Збройних сил України може почати використовувати ці літальні апарати.

– Повітряні сили України щойно отримали чотири гелікоптери, подаровані Латвією, які незабаром увійдуть до авіаційного парку ЗСУ. Підтримка України західними країнами не повинна припинятися, поки всю територію не звільнять від російських загарбників, – наголосив очільник Міноборони Латвії.

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Нещодавно президент Латвії Егілс Левітс заявив, що уряду потрібно переглянути вже видані посвідки на проживання та візи. На його думку, варто анулювати ці документи громадянам, які підтримують російську військову агресію.