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Факти / Світ / Світові новини

Зброя для України: про що говорив Кулеба з держсекретарем США

Юля Захарченко, редакторка стрічки
кулеба блінкен
Фото: УНІАН

Військова підтримка України від інших країн у боротьбі проти повномасштабної російської агресії – це найкраща інвестиція в довгострокову безпеку Європи та світу. У цьому переконаний міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС зазначив, що провів розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном про необхідну Україні військову підтримку, зокрема, зброю.

– У центрі моєї розмови з Ентоні Блінкеном була зброя: ми координували подальші поставки з США та від партнерів. Військова допомога Україні скорочує війну та залишається найкращою інвестицією в довгострокову безпеку Європи та світу. Вдячний за непохитну підтримку США, – наголосив Кулеба.

Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков заявив, що скоро Україна отримає більше військової допомоги, за підсумками розмови з очільником Пентагону Ллойдом Остіном і очільником Міноборони Норвегії Бьорном Арільдом Грамом.

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