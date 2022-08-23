Росія може посилити атаки: посольство США в Києві закликало громадян виїхати з України

Серпень, 23 в 20:54

Посольство США у Києві закликало громадян Америки терміново виїхати з території України. За даними Держдепартаменту США, найближчими днями російська армія може посилити атаки та масовані удари по мирній інфраструктурі України.

– У нас є інформація про те, що Росія активізує зусилля з нападу на Україну та державні будівлі найближчими днями. Ми стурбовані постійною загрозою, яку представляють російські удари по цивільному населенню та інфраструктурі, – йдеться у повідомленні.

В американському посольстві вважають, що безпекова ситуація в Україні є дуже нестабільною, а найближчим часом може ще більше погіршитися.

У посольстві заявили, що російські атаки становлять постійну загрозу для мирного населення в Україні. Саме через загрози від російської армії американських громадян закликали негайно виїхати з України.

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Варто зазначити, що 23 та 24 серпня – це важливі для України дати. У ці дні українці святкують День державного прапора та День Незалежності України. У ГУР Міноборони попередили, що Росія може збільшити кількість масованих ракетних ударів по різних містах та селах.

Джерело: Polskie Radio