Серпень, 28 в 11:46

До складу місії МАГАТЕ, яка збирається відвідати Запорізьку АЕС наступного тижня, окрім голови агентства Рафаеля Гроссі, увійшли ще 13 експертів із переважно нейтральних країн.

Про це пише американське видання The New York Times.

Зазначається, що в суботу ЗАЕС знову зазнала обстрілу. Організація Об’єднаних Націй зі спостереження за ядерною діяльністю (МАГАТЕ) вже зібрала групу експертів для відвідин Запорізької атомної електростанції.

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До списку членів команди не входять Сполучені Штати та Велика Британія – Росія ці країни називає упередженими через їхню рішучу підтримку України.

Штаб-квартира МАГАТЕ у Відні відмовилася коментувати виданню заплановану місію. Прессекретар підтвердив, що агентство веде активні консультації щодо майбутньої місії на АЕС.

Видання пише, що до складу місії увійдуть експерти з Польщі та Литви, які Україна вважає дружніми. Крім того, будуть представники Сербії та Китаю, до яких Україна ставиться з великою пересторогою через їхні дружні відносини з Кремлем.

– Інші члени – з країн, які здебільшого стояли осторонь війни в Україні або підтримували відкриті канали зв’язку з Кремлем. До них належать Албанія, Франція, Італія, Йорданія, Мексика та Північна Македонія, – йдеться у статті.

Раніше державне підприємство Енергоатом заявило, що Росія обстріляла АЕС увечері в п’ятницю та в суботу вранці. Також керівництво Енергоатому звинуватило окупаційні сили у посиленні тиску на персонал заводу напередодні можливого візиту МАГАТЕ, щоб не допустити розголошення ними доказів про злочини окупантів на АЕС та використання станції як військову базу.

За кілька хвилин після заяви Енергоатому міноборони Росії опублікувала свою заяву про те, що за останні 24 години Україна обстріляла завод снарядами.

За повідомленнями обох сторін, рівень радіації довкола ЗАЕС залишається в межах норми.