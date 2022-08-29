Наступ ЗСУ на Херсон включатиме повітряні та наземні операції – CNN

Серпень, 29 в 16:10

Збройні сили України почали підготовку до великого контрнаступу на Півдні для звільнення окупованих територій, повідомляє CNN з посиланням на двох високопосадовців США.

З огляду на дані американської розвідки, вони вважають, що довгоочікуваний контрнаступ включатиме поєднання повітряних і наземних операцій.

За їхніми словами, нанесення ударів по системах озброєння, командуванню, складах та інших цілях ворога є необхідною умовою для підготовки поля бою.

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Ще один американський чиновник сказав, що бойові тактичні групи, які Росія задіяла на цій ділянці фронту, подекуди вдвічі менше необхідної чисельністі.

– Збройні сили України розпочали наступальні дії на кількох напрямках на південному фронті для звільнення окупованих територій, – підтвердила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Вона сказала, що усі подробиці будуть після проведення операції.