Німеччина хоче призупинити угоду про спрощення візового режиму з Росією
Уряд Німеччини має намір призупинити угоду про спрощення візового режиму з Росією.
З такою пропозицією глава МЗС ФРН Анналена Бербок виступить на зустрічі очільників МЗС Європейського Союзу у Празі.
Бербок підтримує припинення видачі багаторазових та багаторічних віз громадянам Росії.
Водночас міністерка наголосила, що їй і канцлеру ФРН Олафу Шольцу важливо не забирати можливість виїхати з РФ у тих, хто “має сміливість протистояти режиму”. Вона пояснила, що це можуть бути не лише опозиціонери та відомі журналісти, а й студенти.
Як раніше повідомляла газета Financial Times глави МЗС країн Євросоюзу можуть призупинити дію угоди про візи з РФ вже цього тижня.
Після введення обмежень росіянам, які прямуватимуть до ЄС, доведеться платити більше, ніж зараз, а також витримувати додаткову бюрократію для отримання короткострокової візи.