Німеччина хоче призупинити угоду про спрощення візового режиму з Росією

Серпень, 30 в 16:32

Уряд Німеччини має намір призупинити угоду про спрощення візового режиму з Росією.

З такою пропозицією глава МЗС ФРН Анналена Бербок виступить на зустрічі очільників МЗС Європейського Союзу у Празі.

Бербок підтримує припинення видачі багаторазових та багаторічних віз громадянам Росії.

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Водночас міністерка наголосила, що їй і канцлеру ФРН Олафу Шольцу важливо не забирати можливість виїхати з РФ у тих, хто “має сміливість протистояти режиму”. Вона пояснила, що це можуть бути не лише опозиціонери та відомі журналісти, а й студенти.

Як раніше повідомляла газета Financial Times глави МЗС країн Євросоюзу можуть призупинити дію угоди про візи з РФ вже цього тижня.

Після введення обмежень росіянам, які прямуватимуть до ЄС, доведеться платити більше, ніж зараз, а також витримувати додаткову бюрократію для отримання короткострокової візи.