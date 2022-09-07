Залучають “незалежних спостерігачів”: що відомо про підготовку РФ до псевдореферендумів

Вересень, 07 в 19:53

Російські окупанти продовжують готуватися до псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, окупанти мають великі проблеми із підготовкою до псевдореферендумів, зокрема, через успіхи Збройних Сил України та проукраїнську позицію місцевих жителів.

Для легітимізації псевдореферендумів на міжнародній арені росіяни готують “незалежних спостерігачів”, серед яких можуть бути громадяни Євросоюзу. Окупанти планують залучити низку людей:

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депутата парламенту федеральної землі Берлін від партії Альтернатива для Німеччини Гуннара Ліндемана;

представника партії Альтернатива для Німеччини Ульріха Еме;

очільницю “представництва ДНР” в Турині та регіонального радника партії Брати Італії Мауріціо Марроне;

співзасновника центру політичного і стратегічного аналізу Startpol (Франція) Ксав’є Моро;

керівника партії Сербська Ліга Александра Джурджева;

очільника “представництва ДНР” у Вероні (Італія) Пальмаріно Дзоккателлі;

керівника “представництва ДНР” у Бельгії Кріса Романо;

директора “представництва ДНР” у Фінляндії Йохана Бекмана.

У ГУР зазначили, що окупанти вважають, що начебто присутність “незалежних спостерігачів” має допомогти країні-агресору Росії створити для світу картинку “законного волевиявлення громадян”.