Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Над Росією безхмарне небо, але багато “хлопків”: Подоляк про вибухи у Таганрозі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Над Росією безхмарне небо, але багато “хлопків”: Подоляк про вибухи у Таганрозі
Фото: Факти ICTV

Вдень у низці міст Ростовської області на території Росії пролунала серія потужних вибухів. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк звернув увагу, що сьогодні у РФ відбулося багато “хлопків”, попри безхмарне небо.

– Над усією Росією безхмарне небо. Але багато “хлопків”… Та Україна офіційно знищує бази, склади й окупантів лише на всій тимчасово окупованій території, включно з Кримом. Решта – в компетенції “безхмарного неба над Таганрогом”, – зазначив Михайло Подоляк у Twitter.

Російські видання повідомляють, що вибухи у Росії чули одразу в декількох містах Ростовської області. Зокрема, йдеться про Азов, Таганрог, Новошахтинськ, Шахти, Новочеркаськ, Аксай та Єйськ.

Жителі Ростовської області стверджують, що вдень було чути не просто “бавовну”, а справжні вибухи, після чого у небі з’явилися хмари чорного диму.

Зараз дивляться
Читайте
Разом ми можемо подолати російський терор, Україні потрібні системи ППО - Зеленський

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка