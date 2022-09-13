Над Росією безхмарне небо, але багато “хлопків”: Подоляк про вибухи у Таганрозі

Вересень, 12 в 23:58

Вдень у низці міст Ростовської області на території Росії пролунала серія потужних вибухів. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк звернув увагу, що сьогодні у РФ відбулося багато “хлопків”, попри безхмарне небо.

– Над усією Росією безхмарне небо. Але багато “хлопків”… Та Україна офіційно знищує бази, склади й окупантів лише на всій тимчасово окупованій території, включно з Кримом. Решта – в компетенції “безхмарного неба над Таганрогом”, – зазначив Михайло Подоляк у Twitter.

Російські видання повідомляють, що вибухи у Росії чули одразу в декількох містах Ростовської області. Зокрема, йдеться про Азов, Таганрог, Новошахтинськ, Шахти, Новочеркаськ, Аксай та Єйськ.

Жителі Ростовської області стверджують, що вдень було чути не просто “бавовну”, а справжні вибухи, після чого у небі з’явилися хмари чорного диму.