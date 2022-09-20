Республіканці готові схвалити допомогу США для України: про які суми йдеться

Вересень, 20 в 10:28

Республіканці після секретного брифінгу в Сенаті заявили, що попередньо схвалюють надання Україні додаткової допомоги.

Запит про допомогу надійшов із Білого дому увечері 19 вересня.

Зокрема, адміністрація президента США просила про додаткову допомогу Україні в розмірі $12 млрд.

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Сенатор-республіканець від Техасу Джон Корнін повідомив, що переговори щодо складу пакету допомоги для України ще тривають, але він становитиме близько $11 млрд.

Ця сума передбачатиме надання гуманітарної, економічної та військової допомоги.

Сенатор-демократ від Коннектикуту Кріс Мерфі, натомість, очікує, що Конгрес схвалить військову допомогу Україні, однак переймається тим, як Республіканська партія підтримуватиме Україну в майбутньому.

На його переконання, у випадку, якщо республіканці отримають більшість у Палаті представників та Сенаті, підтримка України Конгресом буде малоймовірною.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 209-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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