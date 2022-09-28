США можуть не помітити ознак, коли Путін захоче застосувати ядерну зброю – ЗМІ

Вересень, 28 в 14:25

Будь-які ознаки того, що президент РФ Володимир Путін вирішив застосувати ядерну зброю, можуть з’явитися надто пізно.

Колишні та теперішні американські чиновники в коментарі виданню Politico наголосили, що Росія має 23 різні системи озброєнь подвійного призначення, багато з яких використовує в Україні.

Таким чином більшість російських літаків разом зі звичайними ракетними установками можуть доставляти меншу тактичну ядерну зброю, що призначена для більш цілеспрямованого використання на полі бою.

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Натомість застосування стратегічної зброї, такої як міжконтинентальні балістичні ракети, супроводжуються контрольними сигналами, що свідчать про приведення підрозділів у бойову готовність або зібрання на навчання.

– Тобто, якщо Путін чи його командири не захочуть, щоб світ дізнався заздалегідь про їхні наміри, США можуть ніколи не довідатися, коли російські війська замінили звичайні боєприпаси на атомні бомби, – наголошують у виданні.

Із відкритих джерел відомо, що Росія має понад 1,9 тис. тактичних ядерних боєголовок, що належать до нестратегічної ядерної зброї.

Водночас розвідувальні служби певні, що Росія не ризикне розпочати повну ядерну війну, здійснивши масований напад на Україну чи країни НАТО.

– Що вони можуть зробити, так це використати зброю малої дальності. У них є боєголовки, які ми називаємо мікроядерними з вибуховою потужністю від десятків до сотень тонн, – переконані американські чиновники.

Та, попри все, є тонкі ознаки того, що підготовка до застосування ядерної зброї стартувала.

Зокрема, нестандартно можуть поводитись підрозділи із засобами доставки невеликого ядерного пристрою.

Наприклад, Росія може надіслати один підрозділ, але забрати всі інші.

Є версія, що РФ захоче телеграфувати про свої наміри в надії отримати дипломатичний вплив.

– Я думаю, що росіяни, якщо вони готуються це зробити, намагатимуться про це сигналізувати, – вважає колишній ветеран Пентагону та чиновник Ради національної безпеки з ядерної політики в адміністрації Джорджа Буша Франклін Міллер.

На його переконання, росіяни могли б показово організувати вихід ядерних снарядів зі спецсховищ, натякнувши таким чином, що вони переміщають боєприпаси з центральних місць зберігання до вогнепальних підрозділів.

Такий тактичний хід РФ, додає Франклін Міллер, дав би країнам світу час на обміркування наступного кроку.

Побачити, як росіяни завантажують зброю в літак або почали якусь активність навколо пускової установки ракет середньої дальності, вважає Франклін Міллер, теоретично можливо, але менш імовірно.

Нагадаємо, що тиждень тому президент РФ Володимир Путін пригрозив країнам світу застосуванням ядерної зброї.

У своєму зверненні 21 вересня очільник Кремля заявив, що “в разі загрози територіальній цілісності Росія безумовно застосує всі наявні в їхньому розпорядженні засоби, зокрема й ядерну зброю”, попередивши, що не блефує.

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