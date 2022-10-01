Вступ України до НАТО: коли США пропонують почати процес

Жовтень, 01 в 10:37

Сполучені Штати вважають, що вступ України до НАТО “варто розпочати в інший час”.

Про це повідомив радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Радник Джо Байдена наголосив, що Сполучені Штати десятиліттями чітко давали зрозуміти, що підтримують політику відкритих дверей для Північноатлантичного альянсу.

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А також додав, що будь-яке рішення щодо членства в НАТО ухвалюється між 30 союзниками та країнами, які прагнуть приєднатися до альянсу.

– Зараз ми вважаємо, що найкращий спосіб для нас підтримати Україну – це практична підтримка на місцях, а процес у Брюсселі варто розпочати в інший час, – сказав Джейк Салліван.

Нагадаємо, що 30 вересня в той час, коли президент РФ Володимир Путін оголошував про анексію Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, в Україні саме відбувалось засідання Ради національної безпеки й оборони.

За його підсумками президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала заявку про вступ до НАТО в пришвидшеному порядку.

Уже за кілька годин генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів на заявку України, зазначивши, як і Сполучені Штати, що рішення про членство ухвалюватимуть усі 30 союзників.

За словами Єнса Столтенберга, зараз НАТО фокусується на негайній підтримці України для захисту від брутального вторгнення Росії.

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