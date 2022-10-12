Столтенберг: сьогодні відбудеться зустріч Рамштайн – у пріоритеті ППО для України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що пріоритет сьогоднішньої зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу та України – це повітряна оборона.
На запитання журналіста Фактів тижня Володимира Рунця, якою буде відповідь НАТО, якщо Росія застосує ядерну зброю – Столтенберг відповів:
— План є, і вони знають про це.
В ядерних питаннях ніхто не скаже зайвого слова, Столтенберг і до того в своїх висловлюваннях дуже обережний.
Міністр оборони України Олексій Резніков також вже у Брюсселі разом з іншими міністрами країн Альянсу.
У штаб-квартирі НАТО, сьогодні також відбудеться зустріч членів української оборонної групи – Рамштайн, говоритимуть зокрема про ППО. Зустріч розпочнеться о 14.00 за київським часом.
Напередодні Столтенберг повідомив, що наступного тижня Альянс збирається провести навчання з ядерного стримування. Він зазначив, що НАТО уважно стежить за ядерними силами РФ і поки що не бачить жодних змін у їх позиції. Однак Альянс продовжує зберігати пильність у цьому питанні.