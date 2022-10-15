Лукашенко заговорив про необхідність переговорів між Україною та РФ

Жовтень, 15 в 17:13

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раптово заявив, що необхідно зупинити війну в Україні та повернутися до переговорів.

Це він сказав в Астані в інтерв’ю з журналістом NBC News Кейром Сіммонсом.

— Треба шукати шляхи мирного вирішення цієї війни, – сказав Лукашенко, додавши, що це було б вигідно усім.

На початку жовтня Лукашенко підтвердив, що Мінськ бере участь у війні, яку Росія веде проти України. Але заявив, що Білорусь не відправляє своїх військових у зону конфлікту.

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Коли його запитали, чи готується він застосувати білоруських військових у війні, він заявив, що Мінськ “дотримується обережної лінії”, і наполягає, що він не посилатиме своїх солдатів в Україну.

За словами Лукашенка, Росія не зацікавлена ​​в ескалації конфлікту до рівня ядерної зброї та заявив, що її використання було б “кінцем для нашої планети”.

— Якщо ядерна зброя буде використана навіть однією країною, це викличе ланцюгову реакцію. Росія це добре розуміє. І ніхто, я хочу це підкреслити, я це точно знаю від самого Путіна, ніхто не ставив за мету застосування ядерної зброї, – сказав Лукашенко.

Після успішного контрнаступу України на півдні та сході від Росії та її посіпак дедалі частіше лунають заклики про переговори з Україною.

Нещодавно спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко закликала український парламент сісти за стіл переговорів. Водночас, вона заявила, що Москва готова припинити воєнні дії, проте на своїх умовах.

На її слова відреагував секретар РНБО України Олексій Данілов. Він наголосив, що Україна не буде проводити мирні переговори з чинною російською владою, оскільки її руки “по лікоть в українській крові”.

Він порадив Матвієнко думати не про мирні угоди, а про покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитими українцями та про лінію захисту в Гаазі.

Джерело: NBC News

Скриншот: NBC News