Україна пропонує створити танковий альянс для постачання Leopard 2
Україна просить канцлера Німеччини Олафа Шольца створити європейський танковий альянс, який би дозволив передати Україні 200 танків Leopard 2.
Про це в інтерв’ю Die Welt розказав експосол України в Німеччині Андрій Мельник.
— Дюжина країн (Європи, – Ред.) мають 2 000 танків Leopard 2. Коли кожна з цих країн уступить приблизно 10% від цього Україні, ми могли б створити цілу армію з 200 і більше танків, щоб швидше звільнити окуповані території, – сказав Мельник.
Він зазначив, що один із пріоритетів військової допомоги для України є бронетехніка.
— Нам зараз потрібно все, що можна швидко доставити: танки Leopard-2 і БМП Marder, більше артилерії, але також боєприпаси, – сказав Мельник.
Він додав, що Україна розраховує на військову підтримку з боку Німеччини й у довгостроковій перспективі, особливо для Військово-морських та Повітряних сил.
— Німецькі кораблі, корвети, фрегати та підводні човни – найкращі у світі. Те саме стосується повітряних сил Німеччини. Усе це потрібно замовляти на роки наперед, бо на таку військову техніку дуже довго чекають, – сказав Мельник.
За його словами, це його останнє прохання до німецької коаліції.
9 липня президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив посла у Німеччині Андрія Мельника. На посаді посла в ФРН Мельник запам’ятався різкою критикою в бік німецьких політиків, які тягнули з підтримкою України під час протистоянню повномасштабній агресії РФ.
Джерело: Die Welt