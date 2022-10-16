Україна пропонує створити танковий альянс для постачання Leopard 2

Жовтень, 16 в 12:42

Україна просить канцлера Німеччини Олафа Шольца створити європейський танковий альянс, який би дозволив передати Україні 200 танків Leopard 2.

Про це в інтерв’ю Die Welt розказав експосол України в Німеччині Андрій Мельник.

— Дюжина країн (Європи, – Ред.) мають 2 000 танків Leopard 2. Коли кожна з цих країн уступить приблизно 10% від цього Україні, ми могли б створити цілу армію з 200 і більше танків, щоб швидше звільнити окуповані території, – сказав Мельник.

Він зазначив, що один із пріоритетів військової допомоги для України є бронетехніка.

Зараз дивляться

— Нам зараз потрібно все, що можна швидко доставити: танки Leopard-2 і БМП Marder, більше артилерії, але також боєприпаси, – сказав Мельник.

Він додав, що Україна розраховує на військову підтримку з боку Німеччини й у довгостроковій перспективі, особливо для Військово-морських та Повітряних сил.

— Німецькі кораблі, корвети, фрегати та підводні човни – найкращі у світі. Те саме стосується повітряних сил Німеччини. Усе це потрібно замовляти на роки наперед, бо на таку військову техніку дуже довго чекають, – сказав Мельник.

За його словами, це його останнє прохання до німецької коаліції.

9 липня президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив посла у Німеччині Андрія Мельника. На посаді посла в ФРН Мельник запам’ятався різкою критикою в бік німецьких політиків, які тягнули з підтримкою України під час протистоянню повномасштабній агресії РФ.

Джерело: Die Welt