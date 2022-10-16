Україні більше потрібні німецькі системи ППО, ніж танки – Бербок
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Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає, що зараз для України важливіша підтримка системи ППО, ніж постачання бойових танків.
– На початку тижня ми побачили, наскільки важлива протиповітряна оборона. На щастя, половину ракетних ударів по Києву вдалося перехопити, зокрема, завдяки нашим постачанням зброї, – заявила вона в інтерв’ю телеканалу Phoenix.
Тому, за її словами, підтримка засобами ППО триватиме, а постачання танків – другорядне питання.
– Танки, які так потрібні Україні, вже постачаються іншими країнами у рамках кільцевих обмінів, – зазначила Бербок.
Водночас Україна просить канцлера Німеччини Олафа Шольца створити європейський танковий альянс, який би дозволив передати Україні 200 танків Leopard 2.
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Джерело: Phoenix