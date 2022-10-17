Іран не всидить на двох стільцях: військовий експерт про постачання зброї до РФ

Іран, постачаючи дрони Росії, намагається таким чином тиснути на Сполучені Штати щодо ядерної програми.

Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Іран не всидить на двох стільцях… Незважаючи на позицію офіційного Тегерану (щодо заперечення постачання Москві дронів, – Ред.), українська сторона має всі підстави вимагати від країн Заходу посиленого характеру військово-технічної допомоги в першу чергу в боротьбі з БПЛА.

Невипадково після Рамштайн 6 представники НАТО заявили, що Україні буде надано декількасот антидронових рушниць, які певним чином зможуть знизити можливість застосування РФ іранських дронів.