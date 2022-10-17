Іран не всидить на двох стільцях: військовий експерт про постачання зброї до РФ
Іран, постачаючи дрони Росії, намагається таким чином тиснути на Сполучені Штати щодо ядерної програми.
Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі телемарафону Єдині новини.
— Іран не всидить на двох стільцях… Незважаючи на позицію офіційного Тегерану (щодо заперечення постачання Москві дронів, – Ред.), українська сторона має всі підстави вимагати від країн Заходу посиленого характеру військово-технічної допомоги в першу чергу в боротьбі з БПЛА.
Невипадково після Рамштайн 6 представники НАТО заявили, що Україні буде надано декількасот антидронових рушниць, які певним чином зможуть знизити можливість застосування РФ іранських дронів.
За його словами, Ізраїль вже вийшов з нейтральної позиції після постачання Іраном зброї РФ.
Він зазначив, що Ізраїль завдав ракетно-бомбового удару по заводу з виробництва дронів-камікадзе на території Сирії поблизу Дамаска.
Снєгирьов додав, що ізраїльська сторона також передає розвіддані українській стороні щодо тактико-технологічних характеристик іранських безпілотників.
Напередодні видання WP повідомляло, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу земля-земля Fateh-110 і Zolfaghar для війни проти України.
Окрім цього Тегеран готується до відправлення додаткових безпілотних літальних апаратів, зокрема десятків додаткових дронів Mohajer-6 і великої кількості дронів Shahed-136.
Сьогодні з самого ранку по Києву Росія завдала п’яти ударів дронами-камікадзе: по житловому будинку та енергетичних об’єктах столиці.
Нагадаємо, що війна в Україні триває 236 днів.