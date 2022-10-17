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Іран не всидить на двох стільцях: військовий експерт про постачання зброї до РФ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
іранські безпілотники БПЛА

Іран, постачаючи дрони Росії, намагається таким чином тиснути на Сполучені Штати щодо ядерної програми.

Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Іран не всидить на двох стільцях… Незважаючи на позицію офіційного Тегерану (щодо заперечення постачання Москві дронів, – Ред.), українська сторона має всі підстави вимагати від країн Заходу посиленого характеру військово-технічної допомоги в першу чергу в боротьбі з БПЛА.

Невипадково після Рамштайн 6 представники НАТО заявили, що Україні буде надано декількасот антидронових рушниць, які певним чином зможуть знизити можливість застосування РФ іранських дронів.

За його словами, Ізраїль вже вийшов з нейтральної позиції після постачання Іраном зброї РФ.

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Він зазначив, що Ізраїль завдав ракетно-бомбового удару по заводу з виробництва дронів-камікадзе на території Сирії поблизу Дамаска.

Снєгирьов додав, що ізраїльська сторона також передає розвіддані українській стороні щодо тактико-технологічних характеристик іранських безпілотників.

Напередодні видання WP повідомляло, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу земля-земля Fateh-110 і Zolfaghar для війни проти України.

Окрім цього Тегеран готується до відправлення додаткових безпілотних літальних апаратів, зокрема десятків додаткових дронів Mohajer-6 і великої кількості дронів Shahed-136.

Сьогодні з самого ранку по Києву Росія завдала п’яти ударів дронами-камікадзе: по житловому будинку та енергетичних об’єктах столиці.

Нагадаємо, що війна в Україні триває 236 днів.

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