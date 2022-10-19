Іранські інструктори у Криму вчать військових РФ керувати дронами-камікадзе – NYT

Жовтень, 19 в 11:44

Іран відправив до тимчасово окупованого Криму інструкторів, щоб навчити російських окупантів керувати дронами-камікадзе.

Про це з посиланням на обізнані джерела повідомляє американська газета The New York Times.

Зазначається, що росіяни зіштовхнулися з труднощами у використанні закуплених у Ірану дронів-камікадзе.

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Для допомоги російським операторам БПЛА до Криму прибули інструктори з Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Скільки таких фахівців прибуло і чи беруть вони безпосередню участь в атаках дронів на українські міста – наразі не відомо.

Втім, сама присутність іранських військових у Криму разом із постачанням зазначених озброєнь робить Тегеран співучасником Москви.

– Відправлення дронів та інструкторів в Україну глибоко втягло Іран у війну на боці Росії і безпосередньо залучило Тегеран до операцій, внаслідок яких загинули та отримали поранення мирні жителі. Навіть якщо вони просто інструктори та тактичні радники в Україні, я думаю, що це суттєво, – сказав колишній високопосадовець Пентагону та відставний офіцер ЦРУ Мік Малрой.

Іран, як і раніше, заперечує постачання зброї до Росії. За словами офіційного представника МЗС Ірану Насер Канаані, Тегеран нібито “не передавав” зброю “жодній” зі сторін, яка веде війну.

Свою чергою Україна вирішила розірвати дипломатичні відносини з Іраном, закликавши країни Заходу запровадити проти Тегерану додаткові санкції.

Фото: Головне управління розвідки