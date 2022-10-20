Борис Джонсон має намір боротися за посаду прем’єр-міністра — Times

Жовтень, 20 в 17:04

Борис Джонсон має намір боротися за посаду лідера Консервативної партії та крісло прем’єр-міністра після відставки Ліз Трасс 20 жовтня.

Британська газета The Times пише, що Джонсон вважає це питанням “національних інтересів”.

Колишній прем’єр-міністр покинув посаду лише шість тижнів тому, і за деякими опитуваннями, має всі шанси повернутися на цю посаду.

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Кілька членів парламенту від Торі вже припускають, що саме він повинен замінити Ліз Трасс, яка оголосила про відставку після 44 днів перебування на посаді.

7 липня Борис Джонсон повідомив, що йде у відставку. Цьому передував скандал за участю Джонсона через вечірку у розпал пандемії коронавірусу, за що його розкритикувала громадськість.

Тоді він вибачився у парламенті за участь у багатолюдній вечірці під час карантину та заявив, що не має наміру йти у відставку. Борису Джонсону не змогли оголосити вотум недовіри.

Але вже на початку липня в уряді Джонсона розпочалася зростаюча хвиля відставок. За інформацією BBC, це відбувалося на знак протесту проти його керівництва.