Жовтень, 21 в 20:11

У східних та південних областях України тривають запеклі бої між українськими захисниками та російськими окупантами. Однак Збройні сили України зберігають ініціативу, запевнив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 21 жовтня.

Зеленський зібрав засідання Ставки верховного головнокомандувача. Основні пункти порядку денного – захист українського неба від ворожих ракет і дронів, обʼєктів інфраструктури, ураження позицій окупантів, просування сил ЗСУ і все необхідне для забезпечення армії.

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– Щоденно наближаємо потрібні Україні результати на землі та у повітрі. Працюємо також і над тим, щоб були необхідні результати на морі, – запевнив глава держави.

На думку президента, цими тижнями стає все більш напруженою ситуація навколо експортної зернової ініціативи. Ворог робить усе, щоб загальмувати експорт українського продовольства.

– Вважаю, що цими діями Росія абсолютно свідомо розпалює продовольчу кризу, щоб вона стала такою ж гострою, якою була у першій половині цього року.

На сьогодні понад 150 суден у черзі, щоб виконати контрактні зобовʼязання для постачання української агропродукції. Це штучна черга, яка виникла лише через те, що Росія свідомо затримує проходження кораблів, зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що на Сході та Півдні України ЗСУ зберігають ініціативу. Він відзначив бійців 25 окремої повітряно-десантної бригади за продумані дії та знищення ворога на східному напрямку, воїнів 60 окремої піхотної бригади за хороші результати на Херсонщині.

– Тільки з початку жовтня бійці шістдесятки затрофеїли понад 30 одиниць російської бронетехніки, тисячу снарядів для танків і три гармати Гіацинт. Вся ця зброя обовʼязково допоможе звільненню нашої землі, – вважає глава держави.

Він також відзначив бійців 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка за чудові результати у знищенні ворожої техніки та боєзапасу, воїнів 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського за стійкість в обороні зайнятих рубежів.