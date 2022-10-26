Це набагато страшніше, ніж уявляють у Німеччині: Штайнмаєр про поїздку в Україну

Жовтень, 26 в 17:01

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр після візиту в Україну зізнався, що вражений руйнуваннями, спричиненими війною, і розповідями людей, які пережили російську окупацію.

– Все набагато страшніше, ніж ми собі уявляємо у Німеччині. Мене шокували історії, які нам розповідали, – наголосив він.

Штайнмаєр під час поїздки до Чернігова близько двох годин провів в укритті через повітряну тривогу.

На його думку, будь-яка людина, здатна думати і співчувати, хоче, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше, проте він поки не бачить ознак, що це станеться найближчим часом.

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Штайнмаєр зазначив, що мир має бути справедливим – “це означає, що суверенітет, незалежність та територіальна цілісність України будуть збережені”.

– Зараз ми не на тому етапі, – додав він із жалем.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня заявив у Києві, що скоро Німеччина передасть Україні ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II та чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000.

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Джерело: Tagesschau