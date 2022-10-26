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Сенат Польщі визнав владу РФ терористичним режимом

Валентина Чорна, редакторка стрічки
сенат Польши

Сенат Польщі визнав владу Російської Федерації терористичним режимом.

За відповідну резолюцію у середу, 26 жовтня, проголосували всі присутні сенатори.

У документі зазначається, що сьогодні Україна є найважливішим місцем, яке захищає демократію і свободу в той час, коли російські військові тероризують, вбивають та катують мирних жителів.

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– Європейці вірили, що їм ніколи не загрожуватиме геноцид і військові злочини. Тим часом Путін і його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів. Тому Росію необхідно перемогти та позбавити можливості ставити під загрозу своїх сусідів. Сенат Республіки Польща вкотре рішуче засуджує російську агресію і закликає всі країни, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати уряд Російської Федерації терористичним режимом, – йдеться у резолюції.

Крім цього, у резолюції міститься заклик до міжнародної спільноти підтримати Міжнародний кримінальний суд у розслідуванні винних у злочинах в Україні.

Нагадаємо, що раніше парламент Естонії визнав Росію державою-спонсором тероризму.

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Фото: Senat RP 

Джерело: Polskie Radio

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