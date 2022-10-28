Жовтень, 28 в 19:26

Велика Британія в рамках військової допомоги Україні могла передати до 7 тис. протитанкових ракетних комплексів NLAW. Це близько половини усього британського запасу.

Такі дані оприлюднило видання The Times із посиланням на джерела в британському Міністерстві оборони.

— За даними джерел, Україні могли надати близько 7 тис. ракет NLAW — до половини британських запасів. У Міноборони не розкривають, скільки зброї передано Києву, але повідомили, що загалом було передано 10 тис. протитанкових ракет, у тому числі NLAW, Javelin і Brimstones, – йдеться в публікації.

Легка протитанкова зброя нового покоління виробляється в Белфасті компанією Thales UK. Вона вже довела свою ефективність на полі бою в Україні, зокрема під час виведення з ладу російських танків.

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У 2008 році одна така ракета коштувала 20 тис. фунтів стерлінгів. Проте вважається, що відтоді вартість зросла.

Видання пише, що британська армія ризикує залишитися без протитанкових засобів. Все через те, що профільні міністри досі не підписали контракт на заміну тисяч ракетних комплексів, переданих Києву.

Той факт, що контракт досі не підписано, підтвердив минулого тижня Алек Шелбрук, котрий донедавна обіймав посаду міністра оборонних закупівель. У середу, 26 жовтня, його звільнив нинішній британський прем’єр Ріші Сунак.

– Ми продовжуємо забезпечувати Україну життєво необхідними засобами, такими як NLAW. Ми замінюємо обладнання і боєприпаси зі складів Великої Британії та укладаємо контракти на поповнення запасів NLAW за графіком, – заявив Шелбрук.

За даними джерел у британському Міноборони, терміни закупівель протитанкових ракет вже зсунула на кілька місяців заради поповнення запасів.

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Військовий аналітик Френсіс Туса заявив у коментарі журналістам, що комплекси NLAW продемонстрували високу ефективність на полі бою в Україні. Тож Лондон має не затягувати з поповненням запасів, оскільки виробництво цієї зброї потребує часу.

— Ми відправили їх (NLAW, – Ред.) так швидко, і це, можливо, змінило хід війни, тому що українці змогли знищити бронетанкові колони без жодних зусиль, – заявив аналітик.

У Міноборони країни запевняють, що Велика Британія має достатньо систем озброєння, щоб “захистити національну безпеку” та одночасно виконати свої зобов’язання перед НАТО й Україною.

Як відомо, комплекс NLAW оснащений переносною протитанковою керованою ракетою малої дальності. Комплекс має дальність стрільби до 800 м.

Станом на липень у британському Міноборони інформували, що відправили в Україну 6,9 тис. одиниць протитанкової зброї, 16 тис. артилерійських снарядів, шість машин Stormer із зенітними ракетними установками Starstreak та сотні ракет, а також морські ракети Brimstone, реактивні системи залпового вогню, 120 бойових броньованих машин і велику кількість нелетальної допомоги (понад 82 тис. шоломів, 8 450 бронежилетів і понад 5 тис. приладів нічного бачення). Тоді Лондон планував надіслати ще понад 1,6 тис. одиниць протитанкової зброї.

А в жовтні стало відомо, що Британія передасть Україні ракети середньої дальності AIM-120 AMRAAM до американських зенітних ракетних комплексів NASAMS.

Фото: Збройні сили України