Безпілотники Bayraktar озброять ракетами для боротьби з дронами-камікадзе

Турецька компанія Baykar планує обладнати безпілотники Bayraktar TB2 та Akıncı ракетами класу “повітря-повітря” для боротьби з дронами-камікадзе.

Про це заявив генеральний директор Baykar Халук Байрактар.

– Незабаром у наших Bayraktar TB2 і Akıncı будуть ракети “повітря-повітря” не тільки для ураження безпілотників, а й інших ворожих літаків. Ми проводимо випробування, – зазначив Байрактар.

Під час виставки SAHA Expo, яка проходила в Стамбулі цього тижня, Baykar підписала контракт із турецьким ракетобудівним гігантом Roketsan щодо використання ракет Sungur на своїх безпілотниках.

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– Це перевірені боєприпаси, які можуть змінити правила гри в небі, – наголосив генеральний директор Roketsan Мурат Ікінчі.

Для перехоплення дронів-камікадзе українські захисники використовують винищувачі, проте застосування безпілотників може стати більш ефективним та дешевим рішенням.

Як зазначив Халук Байрактар, іранські дрони – повільні, галасливі та літають на низькій висоті, що робить їх легкими цілями для турецьких ракет та БПЛА.

Раніше стало відомо, що компанія Baykar планує завершити будівництво свого заводу в Україні за два роки. Наразі є архітектурний дизайн, а сама фаза детального проєктування закінчена.

Завод з виробництва дронів планують збудувати в Київській області, площа підприємства буде понад 30 тис. квадратних метрів.

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Джерело: Daily Sabah

Фото: BAYKAR