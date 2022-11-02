Росія повертається до участі в зерновій угоді – Ердоган

Листопад, 02 в 13:17

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, РФ повертається до участі у так званій зерновій угоді.

– Після вчорашньої розмови з Путіним, сьогодні станом на 12ї:00 відвантаження зерна триває, як і було заплановано, – цитує турецького лідера Управління зв’язку Турецької Республіки.

President @RTErdogan addressed AK Party’s Parliamentary Group Meeting. “Upon the talk we had with Mr. Putin yesterday, as of 12 o’clock today, the grain shipments continue as previously planned.” — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) November 2, 2022

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Він сказав, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував главі Міноборони Туреччини Хулусі Акару і повідомив про продовження зернової угоди.

Невдовзі Міноборони РФ підтвердило відновлення участі у зерновій угоді, з якої країна-агресор вирішила вийти 29 жовтня нібито через атаку на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.

Там наголосили, що отримали від України “письмові гарантії” щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти Росії.

За таких умов рух суден з українським продовольством має відновитися ще сьогодні, а не 3 листопада, як анонсували в Мінінфраструктури після домовленостей з ООН.