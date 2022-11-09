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Конфлікт неможливо вирішити інфантильною логікою зброї: Папа про війну в Україні

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Папа римський Франциск
Фото: Depositphotos

Війну, яку розв’язала Росія проти України, можна завершити діалогом без використання зброї, вкотре заявив Папа Римський Франциск під час щотижневої загальної аудієнції.

– Я думаю про божевільну війну, жертвою якої стала змучена Україна, і про багато інших конфліктів, які ніколи не будуть вирішені інфантильною логікою зброї, а лише м’якою силою діалогу, – вважає понтифік.

Він згадав також про Сирію, Ємен та М’янму, де війна триває роками.

– Що роблять війни? Вони руйнують, руйнують людство, руйнують усе. Конфлікти не можна вирішувати війною, – наголосив Франциск.

Нещодавно Папа Римський заявляв, що вражений жорстокістю, яку російські військові чинять в Україні, оскільки вона нібито не непритаманна народові РФ.

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Джерело: Vatican News

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