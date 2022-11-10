Байден заявив про наміри взяти участь у виборах президента США у 2024 році

Листопад, 10 в 1:00

Джо Байден заявив, що має наміри брати участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки у 2024 році. Він є чинним главою Білого дому та 46 президентом США.

Байден виграв вибори у Дональда Трампа у 2020 році. З 2009 до 2017 років він був віце-президентом при главі Білого дому Бараку Обамі. Варто зазначити, що у 2024 році Байдену буде 82 роки.

Президент США Джо Байден також висловився про заяву Москви про відхід російських військ з Херсону. Він сказав, що воно було очікуваним та свідчить про проблеми у Росії.

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За його словами, Росія планувала ухвалити рішення про втечу з Херсону ще до закінчення виборів на території США. Байден переконаний, що відповідні повідомлення є свідченнями факту, що у російської армії є великі проблеми.